Глава СК взял на контроль инцидент со сменой курса самолета над Черным морем

Бастрыкин взял инцидент над Черным морем на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Бастрыкин взял инцидент над Черным морем на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который сменил курс над Черным морем из-за неопознанного борта.

Об этом в воскресенье сообщается на сайте СК. По поручению Бастрыкина об обстоятельствах инцидента в небе над Черным морем должен доложить и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Как стало известно, пассажирский лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного самолета. Рейсом летели более 160 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Екатеринбурга в Сочи развернули на Черным морем из-за неопознанного борта. Нештатная ситуация с рейсом U6-219 произошла над морем в 50 километрах от берега.