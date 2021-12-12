Глава СК взял на контроль инцидент со сменой курса самолета над Черным морем

Глава СК взял на контроль инцидент со сменой курса самолета над Черным морем
Бастрыкин взял инцидент над Черным морем на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который сменил курс над Черным морем из-за неопознанного борта.

Об этом в воскресенье сообщается на сайте СК. По поручению Бастрыкина об обстоятельствах инцидента в небе над Черным морем должен доложить и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Как стало известно, пассажирский лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного самолета. Рейсом летели более 160 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Екатеринбурга в Сочи развернули на Черным морем из-за неопознанного борта. Нештатная ситуация с рейсом U6-219 произошла над морем в 50 километрах от берега.

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