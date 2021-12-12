Глава СК взял на контроль инцидент со сменой курса самолета над Черным морем

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который сменил курс над Черным морем из-за неопознанного борта.
Об этом в воскресенье сообщается на сайте СК. По поручению Бастрыкина об обстоятельствах инцидента в небе над Черным морем должен доложить и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Как стало известно, пассажирский лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного самолета. Рейсом летели более 160 человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Екатеринбурга в Сочи развернули на Черным морем из-за неопознанного борта. Нештатная ситуация с рейсом U6-219 произошла над морем в 50 километрах от берега.