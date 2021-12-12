«Зенит» объявил состав на матч с «Динамо»

«Зенит» объявил состав на матч с «Динамо»
Матч пройдёт в Москве». Фото: Twitter ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» объявил состав на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

С первых минут на поле выйдут Караваев и Малком.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Кержаков, Чистяков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Мостовой, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск. «Зенит» с 37 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает вторую строчку, имея в своем активе 35 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.

"Динамо" "Зенит" рпл


 

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