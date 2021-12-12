Россияне ждут обвала рубля до 80 за доллар после Нового года

Жителям России сообщили о ситуации, сложившейся с национальной валютой.
О том, когда случится обесценивания валюты, пишет издание PRIMPRESS.
Рубль еще в прошлом месяце, в ноябре, «дал слабину». Кроме этого, в скором времени российская валюта может упасть еще больше по отношению к доллару США.
Случится это может уже после новогодних каникул. По мнению экспертов, в январе доллар будет оцениваться в 82 рубля, а евро — в 92.
Падение национальной валюты может произойти примерно на 10%. Это приведет к обесцениванию рублевых вкладов, а также к невозможности покупки нужных товаров по стоимости, которая ранее оценивалась как базовая.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов.