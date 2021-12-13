В Петербурге зафиксировано 1968 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1968 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

В России за сутки зафиксировано 29 558 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7, 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 121 летальный исход. При этом 28 561 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.