С 13 на 14 декабря в Северной столице последний раз в году разведут мосты

С 13 на 14 декабря в Северной столице последний раз в году разведут мосты
С 13 на 14 декабря в Северной столице последний раз в году разведут мосты. Фото: Википедия

В ночь с понедельника 13 декабря на вторник 14 декабря в Санкт-Петербурге последний раз пройдёт технологическая разводка мостов.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» отметили, что последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2021 году состоится сегодня, в ночь на 14 декабря. С 01:25 до 02:45, и с 03:10 до 05:00 будет разведен Благовещенский мост, а с 02:20 до 05:10 будет разведен мост Александра Невского. В пресс-службе предупреждают, что развод мостов может быть осуществлен в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

После этого все мосты до весны останутся наведенными до весны 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря начались технологические разводки мостов. Петербуржцев предупредили, что разводку мостов проведут в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

ГБУ "Мостотрест" ленобласть новости СПб развод мостов транспорт


 

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