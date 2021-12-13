Мужчинам, обвиняемых в похищении рабочего в Суходолье, вынесли 11 лет на двоих в колонии

Мужчинам, обвиняемых в похищении рабочего в Суходолье, вынесли 11 лет на двоих в колонии. Фото: pixabay

Мужчинам, обвиняемых в похищении рабочего в Суходолье, вынесли 11 лет на двоих в колонии. Фото: pixabay

В Приозерском районе вынесен приговор двоим мужчинам, которые обвиняются в похищении человека. Оба подсудимых будут отбывать наказание колонии строго режима.

В понедельник, 13 декабря, суд в Приозерске вынес приговор двоим обвиняемым в похищении человека в составе организованной группы. Так, одному из правонарушителей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, другому — 5 лет и 1 месяц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также, 38-летнему мужчине вменили угон, его сообщнику припомнили неуплату средств на содержание детей.

В ходе следствия было установлено, что 3 марта в квартире на улице Центральной в поселке Суходолье мужчины руками и ногами избили 33-летнего рабочего, надели на него наручники, посадили в угнанный автомобиль и увезли в вагончик-бытовку, где держали его до прибытия правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге госпитализировали годовалого малыша с острым отравлением из-за случайно выпитых каплей от носа.