Петербуржцы в 2021 году чаще всего слушали трек HammAli & Navai

Петербуржцы в 2021 году чаще всего слушали трек HammAli &#038; Navai
Петербуржцы часто слушали песню "Птичка". Фото: unsplash

Соцсеть «Вконтакте» подвела итоги уходящего года.

Трек «Птичка» от HammAli & Navai стал самой прослушиваемой композицией среди петербуржцев. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе соцсети «Вконтакте».

На первых местах рейтинга оказались в основном русскоязычные треки. В пятерку самых прослушиваемых также вошли: «Горький вкус» Султана Лагучева, «Нету интереса» 10AGE, «Cristal & МОЁТ» MORGENSHTERN, «Патрон» Miyagi & Andy Panda.

В соцсети заявили, что с каждым годом в плейлистах появляется все больше новых имен. Названы также победители различных номинаций. Артистом года стал рэпер Моргенштерн, а артисткой года — Zivert, «Группа года» — Artik & Asti, «Иностранный артист года» — Måneskin, «Прорыв года» — OG Buda.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали самые популярные российские сериалы 2021 года.

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