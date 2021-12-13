«Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу»

В Санкт-Петербурге два крупных судостроителя вступили вступили в судебные споры. «Адмиралтейские верфи» подали иск в Арбитражный суд против «Балтийского завода». Сумма иска составила более чем 1,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Regnum сообщили, что третьей стороной в деле объявлена Объединённая судостроительная корпорация, куда входят оба крупных судостроителя.

По данным «Ведомостей», иск классифицируется как «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках подряда». Однако источники «Делового Петербурга» причиной иска называют проблемы со строительством ледокола «Виктор Черномырдин». При этом официально подтверждения этой информации нет.

Детали процесса пока неизвестны, обстоятельства выясняются.

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