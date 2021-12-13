«Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу»

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"Адмиралтейские верфи" подали иск к "Балтийскому заводу". Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге два крупных судостроителя вступили вступили в судебные споры. «Адмиралтейские верфи» подали иск в Арбитражный суд против «Балтийского завода». Сумма иска составила более чем 1,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Regnum сообщили, что третьей стороной в деле объявлена Объединённая судостроительная корпорация, куда входят оба крупных судостроителя.

По данным «Ведомостей», иск классифицируется как «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках подряда». Однако источники «Делового Петербурга» причиной иска называют проблемы со строительством ледокола «Виктор Черномырдин». При этом официально подтверждения этой информации нет.

Детали процесса пока неизвестны, обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приозерском районе вынесен приговор двоим мужчинам, которые обвиняются в похищении человека. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строго режима.

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