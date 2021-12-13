У остановки в «Купчино» образовалась 100-метровая очередь на маршрутку

У остановки в «Купчино» образовалась 100-метровая очередь на маршрутку
Жители Шушар стоят в большой очереди на маршрутки. Фото: скриншот Вконтакте

Петербуржцы на морозе ждали возможности уехать в Шушары и Пушкин.

Сегодня вечером, 13 декабря, у станции метро «Купчино» образовалась длинная очередь на маршрутку, которая едет в сторону поселка Шушары. Снимок с огромной толпой опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Дорожная ситуация у Шушар остается напряженной. В этот понедельник автомобилисты вновь встали в пробку, оцениваемую «Яндекс. Картами» в 9 баллов. Люди часами пытаются добраться до дома.

Те, у кого нет личного автомобиля, вынуждены сначала мерзнуть на морозе, а затем долго ехать до Шушар. А ведь в обычное время путь от «Купчино» до поселка занимает около пяти минут.

Какова причина пробки на этот – непонятно. Раньше во всем винили некачественную уборку Московского шоссе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начинающийся снегопад в Петербурге обещает городу дикие пробки.

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У остановки в «Купчино» образовалась 100-метровая очередь на маршрутку
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