Начинающийся снегопад в Петербурге обещает городу дикие пробки

Начинающийся снегопад в Петербурге обещает городу дикие пробки
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге потеплело, пошел снег, и это означает одно — неубранные улицы и серьезные пробки на дорогах. С утра так и случилось — в Северной столице опять восьмибалльные пробки. Стоял центр Петербурга, проспект Энгельса, Московское и Пулковское шоссе.

Как определили по предыдущему опыту петербуржцы, чистить город от снега коммунальщики не успевают, выезжать и выходить на работу надо загодя. ГУ МЧС советует горожанам ходить медленно, не бегать перед автомобилями, потому что можно поскользнуться. Автомобилистам следует ездить на шипованной резине и соблюдать скоростной режим.

Напомним, ранее в Петербурге в связи с неудовлетворительной уборкой улиц возбудили 40 административных дел. Сумма штрафов составила более 8 млн рублей, сообщили в ГАТИ. Чаще всего нарушения фиксируются в центральных районах города.

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