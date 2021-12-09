В Петербурге из-за плохой уборки возбудили 40 дел

В Петербурге из-за плохой уборки возбудили 40 дел
Уборка снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPB

Общая сумма штрафов составила более восьми миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге возбудили 40 административных дел из-за плохой уборки улиц. Сумма штрафов в итоге составила более 8 миллионов рублей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В ведомстве отметили, что снег в городе идет с небольшими перерывами с конца ноября и задача коммунальщиков – следить за ситуацией и вовремя предпринимать меры. Жилищная инспекция, в свою очередь, обещает строже следить за качеством уборки.

Чаще всего нарушения фиксируются в центральных районах города. Всех причастных намереваются жестко наказывать, ведь от уборки зависит безопасность петербуржцев.

«Всего для уборки снега в Петербурге привлечено более 7 тыс. дворников, 700 единиц специализированной техники, 1 800 средств малой механизации»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега.

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