На Светлановском тушили легковушку

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья окружающих.

В Выборгском районе вечером 13 декабря тушили легковой автомобиль «Шевроле». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Светлановском проспекте у дома номер 3. Там по понятной причине загорелась иномарка. За 15 минут успеть выгореть моторный отсек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На место выезжали одна единица техники и пять пожарных. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать.