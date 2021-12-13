На Светлановском тушили легковушку

Обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья окружающих.
В Выборгском районе вечером 13 декабря тушили легковой автомобиль «Шевроле». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел на Светлановском проспекте у дома номер 3. Там по понятной причине загорелась иномарка. За 15 минут успеть выгореть моторный отсек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
На место выезжали одна единица техники и пять пожарных. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать.