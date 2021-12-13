На Светлановском тушили легковушку

На Светлановском тушили легковушку
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья окружающих.

В Выборгском районе вечером 13 декабря тушили легковой автомобиль «Шевроле». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Светлановском проспекте у дома номер 3. Там по понятной причине загорелась иномарка. За 15 минут успеть выгореть моторный отсек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На место выезжали одна единица техники и пять пожарных. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать.

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