Пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать

Пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать
Пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать. Фото: 78.mchs.gov.ru

На улице Салова, 52 спустя 9 с половиной часов удалось устранить возгорание на вещевом рынке.

Во Фрунзенском районе 13 декабря произошел мощный пожар на территории вещевого рынка, где находилось 8 пристроенных друг к другу ангаров, размерами 20х20 метров и высотой 7 метров каждый, с находящейся в них текстильной продукцией.

Пожар очень долго тушили 62 человека и 13 единиц техники от МЧС. Сообщение о возгорании поступило еще утром в 05:11, но потушить полностью его удалось только в 15:01.

Причина пожара на данный момент неизвестна, все обстоятельства устанавливаются. Как передает 78.ru, ущерб от пожара на рынке составил несколько миллионов рублей. В происшествии повреждено имущество трёх организаций. Сотрудники полиции взяли объяснение с администрации овощебазы.

Сведения о пострадавших в инциденте не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.

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