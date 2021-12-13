Прокуратура проведет проверку после пожара на вещевом рынке на улице Салова

Прокуратура проведет проверку после пожара на вещевом рынке на улице Салова
Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован. Фото: 78.mchs.gov.ru

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту пожара на вещевом рынке на улице Салова.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности, а также действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 13 декабря во Фрунзенском районе произошел пожар. Площадь горения достигла 1200 квадратных метров.

В 08:04 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера

В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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