Прокуратура проведет проверку после пожара на вещевом рынке на улице Салова

Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован. Фото: 78.mchs.gov.ru

Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован. Фото: 78.mchs.gov.ru

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту пожара на вещевом рынке на улице Салова.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности, а также действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 13 декабря во Фрунзенском районе произошел пожар. Площадь горения достигла 1200 квадратных метров.

В 08:04 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера

В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.