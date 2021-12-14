Жена Малафеева не планирует плакать из-за развода с футболистом

Женщина поделилась планами на дальнейшую жизнь.

Блогер Екатерина Малофеева рассказала, каковы ее планы на жизнь после развода с футболистом Вячеславом Малофеевым. Она заверила, что не собирается плакать из-за случившегося, а хочет проживать каждый день с удовольствием. Об этом она заявила в Instagram.

«Вы меня знаете, я привыкла проживать каждый день на полную катушку. И собираюсь продолжать в том же духе»,

— рассказала Екатерина.

Она полагает, что нельзя запираться в четырех стенах – нужно действовать и идти дальше. Сейчас Малафеева выбирает себе трехкомнатную квартиру, где она сможет жить с детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболисту Вячеславу Малафееву придется делить имущество с супругой. Недавно спортсмен объявил о разводе, а это значит, что скоро семью ждет дележка нажитого имущества.