Рынок стрит-ритейла в Петербурге начал оживать после спада

Рынок стрит-ритейла в Петербурге начал оживать после спада
За последние полгода в Северной столице открылось на 25% больше точек, чем закрылось. Фото: ККИ

Рынок стрит-ритейла в Петербурге постепенно оживает после введения коронавирусных ограничений.

На путь восстановления встала торговля в коммерческих помещениях, расположенных на первых этажах зданий, пишет «Фонтанка».

На это указывает повышенный спрос на аренду торговых помещений. За последние полгода в Северной столице открылось на 25% больше точек, чем закрылось. По сравнению с 2020 годом объем свободных площадей снизился на 27%.

Восстановление спроса на торговые объекты приводит к повышению стоимости аренды квадратного метра. Самые высокие арендные ставки по-прежнему на Невском проспекте — 6-10 тысяч рублей за «квадрат» в месяц.

«Снижение вакансий, активный спрос на помещения со стороны клиентов стимулируют постепенное увеличение ставок со стороны собственников помещений», – пояснила руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес просит перенести введение QR-кодов в Петербурге.

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