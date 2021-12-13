Бизнес просит перенести введение QR-кодов в Петербурге

Систему должны были внедрить еще 1 декабря, но власти пошли на встречу предпринимателям.
Петербургские бизнесмены просят власти города перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита. Вице-губернатор города Борис Пиотровский уверяет, что Смольный постарается учесть их пожелания. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Изначально вход по QR-кодам должны были внедрить с 1 декабря, но в итоге введение перенесли на 27 декабря. Кажется, бизнес не успевает и к этой дате.
«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления»,
— написал Пиотровский.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти услышали рестораторов и перенесли введение QR-кодов на 27 декабря.