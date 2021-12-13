Бизнес просит перенести введение QR-кодов в Петербурге

Бизнес просит перенести введение QR-кодов в Петербурге
В Петербурге фуд-корты открыты, но работают с ограничениями. Фото: Gazeta.SPb

Систему должны были внедрить еще 1 декабря, но власти пошли на встречу предпринимателям.

Петербургские бизнесмены просят власти города перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита. Вице-губернатор города Борис Пиотровский уверяет, что Смольный постарается учесть их пожелания. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Изначально вход по QR-кодам должны были внедрить с 1 декабря, но в итоге введение перенесли на 27 декабря. Кажется, бизнес не успевает и к этой дате.

«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления»,

— написал Пиотровский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти услышали рестораторов и перенесли введение QR-кодов на 27 декабря.

QR-код борис пиотровский новости СПб Смольный


 

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