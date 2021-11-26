Власти услышали рестораторов и перенесли введение QR-кодов на 27 декабря

Власти услышали рестораторов и перенесли введение QR-кодов на 27 декабря
Власти услышали рестораторов и перенесли введение QR-кодов на 27 декабря. Фото: pixabay

Власти Петербурга решили перенести срок введения QR-кодов для посетителей кафе, ресторанов и магазинов с 1 на 27 декабря.

В Смольном услышали просьбы рестораторов и перенесли сроки введения QR-кодов в Петербурге, что порадовала сотрудников общественного питания. Само постановление об отсроченном введении QR-кодов опубликовано на сайте администрации города.

Президент федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар поделился с «Невскими новостями», на что теперь могут рассчитывать кафе и рестораны в Петербурге.

По мнению Гарбара, благодаря отсрочки введения QR-кодов заведения смогут сохранить клиентов и выручку.

«Наши возгласы и вопли услышали. Помогла информационная активность вокруг этого в какой-то степени. Новость хорошая, и месяц как раз наиболее востребованный. Потому что после 25 декабря обычно затихал жадный спрос на ресторанные услуги, потому что люди уезжали на каникулы, потом было католическое Рождество с 24 на 25 декабря. Рестораны могут вздохнуть, а для посетителей будет все-таки время на то, чтобы получить заветный QR-код» — заявил президент федерации рестораторов.

Гарбар отметил, что мотивацию властям города дали многочисленные обращение со стороны, которые поступали из межотраслевого координационного совета, федерации отельеров и СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 ноября рестораторы Петербурга обратились к губернатору Петербурга с открытым письмом с просьбой отменить запрет на работу по ночам для заведений общепита.

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