Названы продукты, мешающие выработке антител после прививки

Диетолог Юлия Хохолкова рассказала, от каких продуктов лучше отказаться после вакцинации. В этот список попали сахар, газировка, фастфуд и трансжиры.

«Что такое иммунитет? Это порядка 20 видов белка, которые мы должны ежедневно принимать. За несколько часов не стоит есть ничего. Не ешьте жирное мясо», – сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт посоветовала включить в рацион овощи и белки. По словам диетолога, после прививки восполнить эмоциональную энергию помогут любимые питомцы или люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог Анатолий Альштейн полагает, что японские ученые, предположившие самоликвидацию дельта-штамма коронавируса, могут быть правы. Он считает, что такая теория имеет рациональное зерно.