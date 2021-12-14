Молодая мать с ДЦП работает доставщиком еды с маленьким сыном на руках

Молодая мать с ДЦП работает доставщиком еды с маленьким сыном на руках
Петербурженка разносит еду с ребенком на руках. Фото: группа ВКонтакте "Новый Петербург"

Петербурженка с диагностированным ДЦП вынуждена работать доставщиком еды с годовалым сыном в коляске, чтобы прокормить себя и ребенка.

Ксения рассказала «КП — Петербург», что она сбежала от мужа-тирана и устроилась на работу курьером, чтобы было на что жить. Клиенты 24-летней петербурженки постоянно удивлялись, что она приходит отдать заказ вместе с коляской в руках.

«Многие реагировали так, будто я сумасшедшая, чокнутая женщина. Я вообще не знаю, как реагировать на все это внимание, что сейчас обрушилось», — говорит девушка.

Сбежать из семьи своего мужа, где постоянно употребляли алкоголь и устраивали скандалы, петербурженке помогли волонтеры. Более того, родственники могли поднять руку на малыша и его мать.

Сейчас ей ищут социальное жилье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд арестовал петербуржца, который облил кислотой бывшую девушку.

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