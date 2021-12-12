Суд арестовал петербуржца, который облил кислотой бывшую, заключили под стражу

Мужчину, который облил кислотой пару в центре Петербурга, заключили под стражу.

По решению суда, он будет находиться под арестом до 8 января 2022 года.

24-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 10 декабря на набережной канала Грибоедова. Молодой человек подозревается в том, что из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Пара госпитализирована в больницу с химическими ожогами.

Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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