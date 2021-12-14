При пожаре в квартире на Стачек погиб ребенок

Ребенок стал жертвой квартирного пожара в Кировском районе Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в одном из домов по проспекту Стачек сегодня в 15:43.

Загорелась обстановка в двухкомнатной квартире, площадь пожара составила четыре квадратных метра. На месте ЧП с огнем боролись 15 человек личного состава, также были привлечены три пожарные машины.

Квартирный пожар, к сожалению, не обошелся без жертв. В результате возгорания погиб ребенок, возраст которого уточняется.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам, которые убили и сожгли двух человек на Константина Заслонова, предъявили обвинение. Как считает следствие, между жертвами и обвиняемыми произошла ссора. Один из фигурантов напал с ножом на мужчину, а второй начал душить шарфом женщину.