Петербуржцам, которые убили и сожгли двух человек на Константина Заслонова, предъявили обвинение

Петербуржцам, которые убили и сожгли двух человек на Константина Заслонова, предъявили обвинение
В огне погибли два человека. Фото: скриншот Гугл.Карты

Следственные органы расследуют уголовное дело об убийстве мужчины и женщины, тела которых нашли на пепелище в заброшенном здании в Петербурге.

В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что уголовное дело по статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено после обнаружения на месте пожара на улице Константина Заслонова двух трупов.

По подозрению в преступлении задержали двух мужчин. Фигурантам дела уже предъявлено обвинение. В скором времени их арестуют.

Убийство произошло 11 декабря в заброшенном доме на улице Константина Заслонова. Как считает следствие, между жертвами и обвиняемыми произошла ссора. Один из фигурантов напал с ножом на мужчину, а второй начал душить шарфом женщину. После этого соучастники облили помещение жидкостью для розжига углей и подожгли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре на Константина Заслонова погибли два человека.

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