Трехгодовалый мальчик, погибший в пожаре на Стачек, был в квартире один

Трехгодовалый мальчик, погибший в пожаре на Стачек, был в квартире один
Спасатели нашли тело ребенка на диване, он спрятался под одеялом. Фото: ГУ МЧС

В Петербурге стали известны подробности квартирного пожара в Кировском районе, в котором погиб маленький ребенок.

Как сообщают «Невские новости», погибшему при пожаре в жилом доме на проспекте Стачек было три года. Спасатели нашли тело ребенка на диване, он спрятался под одеялом.

Его мать рассказала, что пожар случился, когда она отлучилась в школу за другими детьми. Семья при этом была неблагополучной. А сгоревшая двухкомнатная квартира, как пишет издание, была социальной, но не пригодной для проживания.

Сейчас мать погибшего находится в состоянии аффекта. Местная администрация решает вопрос о размещении женщины и ее детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в квартире на Стачек погиб ребенок. Экстренные службы получили сообщение о пожаре сегодня в 15:43. На месте ЧП с огнем боролись 15 человек личного состава, также были привлечены три пожарные машины.

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