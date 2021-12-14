Собянин заявил о сокращении действия QR-кодов после ПЦР-теста

Собянин объявил о продлении QR-кодов для переболевших COVID-19 москвичей& Фото: Gazeta.SPb

Собянин объявил о продлении QR-кодов для переболевших COVID-19 москвичей& Фото: Gazeta.SPb

В Москве решили сократить срок действия QR-кодов по результатам ПЦР-тестов до двух дней.

Об этом рассказал мэр столицы России Сергей Собянин во вторник, 14 декабря, у себя на сайте.

Нововведение связано, по словам главы региона, с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон».

При этом, власти столицы уточнили по поводу цифровых сертификатов, выданных после вакцинации от ковида. Их все также можно будет использовать в течение года.

Действие QR-кодов для переболевших коронавирусом с 20 декабря продлевается с 6 месяцев до одного года.

«Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев», — отметил мэр Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год.