Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,39 трлн рублей

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,39 трлн рублей
Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,39 трлн рублей. Фото: gov.cap.ru

Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург оценивается в 1 трлн 390, при этом потребуется выделение средств Фонда национального благосостояния в размере до 468 млрд рублей.

Финансирование проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург не предусматривалось в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы, однако реализация идеи планировалась к 2027 году. В ходе круглого стола в Совете Федерации директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева сообщила, что на строительство магистрали из Фонда национального благосостояния может понадобиться до 468 млрд рублей.

«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург… общая стоимость 1 трлн 390. Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей», — заявила Киселева.

В самих «Российских железных дорогах» отметили, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а закончить строительство — в 2027 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для ВСМ Москва-Санкт-Петербург в Северной столице построят четыре остановки.

ВСМ Москва - Петербург ленобласть новости СПб финансирование фонд национального благосостояния


 

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