Депутаты Госдумы поддержали законопроект о публичной власти в регионах России

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтении поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах России.

Поддержанный законопроект также запрещает губернаторам именоваться «президентами» и разрешает избираться более чем на 2 срока подряд. Информация об этом появилась на сайте Думы.

Законопроект был также повторно рассмотрен комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству во II чтении. Возврат проекта был объяснен техническими изменениями, которые не меняли концепцию предложений авторов. Благодаря новой поправке было закреплено право депутатов нижний палаты парламента и сенаторов участвовать в выступлении на заседаниях законодательных собраний.

Также 14 декабря, во вторник, Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти, который будет рассмотрен сенаторами в среду, 15 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дмитрий Панов направил обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой смягчить антикоронавирусные меры в отношении кафе и ресторанов.