Панов обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить антиковидные меры относительно общепита

Панов обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить антиковидные меры относительно общепита. Фото: партия "Новые люди"

Панов обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить антиковидные меры относительно общепита. Фото: партия "Новые люди"

Председатель регионального отделения «Деловой России», депутат ЗакСа Дмитрий Панов направил обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой смягчить антикоронавирусные меры в отношении кафе и ресторанов.

В обращении Панов предлагает предоставить возможность предприятиям общепита в новогоднюю ночь работать при условии соблюдения всех необходимых коронавирусных мер. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Для создания обращения поводом послужили многочисленные обращения от индивидуальных предпринимателей, а также союзов и ассоциаций бизнеса, отмечает Панов.

«Мне кажется логичным дать возможность людям, которые повсеместно следуют всем требованиям Роспотребнадзора, отметить Новый год там, где четко следуют всем буквам закона и требований», — заявил депутат.

Панов предложил рассмотреть ситуацию, при которой может увеличиться количество посетителей фуд-кортов с 50% до 75% при условии 85-процентной вакцинации персонала.

По мнению председателя, момент введения QR-кодов в Санкт-Петербурге можно было бы отложить до 2 февраля 2022 года, либо до даты принятия соответствующего закона Государственной думой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Смольный провел рабочую встречу с представителями бизнеса по поводу планируемых коронавирусные ограничений. Компании готовят свои предложения и просят отложить введение системы QR-кодов в ТРК и заведениях общепита.