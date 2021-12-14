Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и ТРК по просьбе бизнеса

Компании готовят свои предложения и просят отложить введение системы QR-кодов в ТРК и заведениях общепита. Фото: Gazeta.SPb

Компании готовят свои предложения и просят отложить введение системы QR-кодов в ТРК и заведениях общепита. Фото: Gazeta.SPb

Смольный «попробует учесть пожелания» городского бизнеса, который просил отсрочить введение QR-кодов в торгово-развлекательных комплексах и общепите.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Власти провели рабочую встречу с представителями бизнеса по поводу планируемых коронавирусные ограничений. Компании готовят свои предложения и просят отложить введение системы QR-кодов в ТРК и заведениях общепита.

Как отметил Пиотровский, власти попытаются учесть предложения бизнеса при подготовке будущих изменений в 121-е ковидное постановление правительства.

Изначально городские власти планировали ввести электронные сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе 1 декабря. Однако в конце ноября дату введения QR-кодов перенесли на 27 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения.