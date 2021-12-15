Стали известны детали поджога квартиры почти на 5 млн рублей в Приморском районе

В Приморском районе Санкт-Петербурга 14 декабря около 18:50 произошло возгорание, которое, по установленным данным было совершено неизвестным проникшем в квартиру.

Во вторник, 14 декабря, на улице Новая, дом №51, корпуса 9 была взломана квартира, а после совершен ее поджог. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент обнаружил сам хозяин квартиры после чего сразу же обратился в правоохранительные органы.

По словам пострадавшего, утром около 09:00 он ушел и закрыл дверь своим ключом. Около 17:00 пострадавшему пришло уведомление о том, что отключено электроснабжение. Около 17:40 его девушка пришла домой и обнаружила, что личинка замка лежит на полу. После этого она связалась с самим пострадавшим собственником квартиры и полицией. По прибытию на место собственник понял, что в квартире происходит задымление и вызвал МЧС.

В результате пожара квартира полностью выгорела, а сумма ущерба составила 4 700 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для того, чтобы потушить возгорание на улице Новая пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.