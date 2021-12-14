Пожар на Новой улице в Петербурге охватил 20 «квадратов»

Пожар на Новой улице в Петербурге охватил 20 &#171;квадратов&#187;
Пожары уже локализован. Фото: Pixabay

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось во вторник, 14 декабря, по адресу: улица Новая, дом №51, корпуса 9. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:07. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В 19:35 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что трехгодовалый мальчик, погибший в пожаре на Стачек, был в квартире один.

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