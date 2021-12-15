В центре Петербурга разлилось «море» из растаявшего снега

В центре Петербурга разлилось &#171;море&#187; из растаявшего снега
В центре Петербурга разлилось "море" из растаявшего снега. Фото: группа "Вконтакте"/" Неизданное Санкт-Петербург"

Центр Санкт-Петербурга буквально «плывет» из-за растаявшего снега и наледи, которые начали растворяться с приходом оттепели.

В социальных сетях петербуржцы жалуются на невозможность пройти по Северной столице, не замочив ноги. В группе «ВКонтакте» «Неизданное Санкт-Петербург» опубликовали видео очевидца, подтверждающего наводнение в центральных районах города. На кадрах очень отчетливо видно, во что превратились дороги, — настоящие маленькие грязные озера.

Вот и пришла расплата за неубранные кучи снега с обочин улиц, остатки наледи и осадков после снегопадов. Последний раз снег в городе шел накануне. Причем осадки теперь сами по себе стали мокрыми, что добавляет наводнению ресурсов для распространения.

Теперь в центре Петербурга помимо «сосулек-убийц», которые так и норовят свалиться на голову из ниоткуда, жителям города нужно постараться «не утонуть» в огромных лужах. Опасность и сверху, и снизу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мало городу наводнений и сосулек. Сегодня в Петербурге ожидается сильный туман из-за чего уровень опасности снова повышен до «желтого».

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