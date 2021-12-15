Суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов

Суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов
Суд решит судьбу QR-кодов. Фото: pixabay

К производству принят коллективный акт к правительству города.

В Санкт-Петербурге в суде рассмотрят коллективный административный акт граждан к Смольному. Местные жители требуют признать недействующим Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Граждане полагают, что власти не имеют право вводить QR-кодов. Они ссылаются на Конституцию. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде решат, какова дальнейшая судьба QR-кодов. Подобные иски уже рассматривают в некоторых других субъектах России: в Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил о сокращении действия QR-кодов после ПЦР-теста.

QR-код новости СПб суд


 

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Суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов
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