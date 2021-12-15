В Петербурге хотят ввести мораторий на возведение вышек связи

В ЗакСе полагают, что их нельзя возводить до тех пор, пока не будет утвержден план размещения таких объектов.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратились к главе города с просьбой ввести мораторий на установку вышек сотовой связи. Они полагают, что для начала нужно составить план размещения таких объектов. Об этом сегодня, 15 декабря, заявили в местном парламенте.

Пока что заказчики работ по установке вышек не учитывают особенности места, в котором возводят вышки. Это приводит к различным негативным последствиям. Такие подрядчики не должны иметь полную власть над локацией размещения.

Также в комитете по имущественным отношениям отметили, что нужно учитывать нюансы, связанные с архитектурными и земельными планами властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, опасна ли подозрительная вышка для 5G в Кронштадте.