Стало известно, опасна ли подозрительная вышка для 5G в Кронштадте

Стало известно, опасна ли подозрительная вышка для 5G в Кронштадте
Вышки на самом деле не представляют опасности. Фото: ЛенТВ24

Местные жители обеспокоены из-за мифов – они боятся за свое здоровье и боятся стать частью эксперимента.

Жители Кронштадта обратили внимание на вышку для мобильной связи, которую установили вблизи от одного из домов. Обо всем сообщает «ЛенТВ24».

В городе запланировано тестирование технологии суперскоростной связи 5G, и кого-то это радует, а другие переживают за свое здоровье. Горожане отмечают, что «все молчат» и никто ничего не объясняет. Чтобы успокоить их, на место прибыли независимые эксперты и измерили плотность потока энергии электромагнитного поля. Они успокоили местных жителей, заверив их, что «значимых излучений нет».

Заведующий кафедрой физики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Чирцов заверил, что бояться вышек не стоит – куда опаснее обычный телефон. Другие эксперты уверяют, что за 5G будущее и отказываться от скоростного интернета невозможно.

Ожидается, что пятое поколение придет в жизнь россиян не раньше 2023 года.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МТС первым в России получил разрешение на использование 5G в России.

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Стало известно, опасна ли подозрительная вышка для 5G в Кронштадте
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