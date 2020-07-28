МТС первым в России получил разрешение на использование 5G в России

Соответствующая лицензия позволит оператору МТС оказывать услуги, задействуя стандарт 5G в диапазон (24,25 — 24,65 ГГц) в 83 регионах РФ.

Разрешение выдано на 5 лет. Срок его окончания датируется июлем 2025 года. МТС первый оператор, которому позволили использовать данный стандарт. Изначально возможности 5G станут доступны для клиентов из сферы бизнеса. Задействуют новый диапазон и в крупных промышленных организациях. Известно, что в настоящее время проводятся тестирование технологии в сферах медицины, ритейла и сельского хозяйства. Об этом сообщают РИА-новости.

Стандарт 5G даст компаниям новые возможности. В частности, будет активно использоваться дополненная и виртуальная реальности и искусственный интеллект.

При этом, в МТС отметили, что для массового характера использования данного диапазона необходимо проделать немало работы, для которой потребуется время.

Напомним, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» первые 10 городов-миллионников должны быть обеспечены устойчивым покрытием технологии к 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швеции заработала первая сеть 5G.