Памфилова ликует: Зампредседателя петербургского ЦИК и член избиркома уволились

Глава ЦИК рассчитывает на развитие и оздоровление избирательной системы города.

Сегодня, 15 декабря, свои должности покинули заместитель председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Также заявление об уходе написала секретарь комиссии Марина Жданова. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК России.

Глава ЦИК порадовалась, узнав об освобождении постов. Она отметила, что Егорова, Краснянский и Жданова – профессионалы своего дела, но в последнее время их профессионализм был «со знаком минус».

«Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления»,

— прокомментировала Памфилова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге. Она напомнила, что в одном округе с Вишневский, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, появились еще два кандидата, сменившие перед выборами имена на Борисов Вишневских и отрастивших бороды.