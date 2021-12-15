Памфилова ликует: Зампредседателя петербургского ЦИК и член избиркома уволились

Памфилова ликует: Зампредседателя петербургского ЦИК и член избиркома уволились
Элла Памфилова довольна таким исходом. Фото: ЦИК РФ

Глава ЦИК рассчитывает на развитие и оздоровление избирательной системы города.

Сегодня, 15 декабря, свои должности покинули заместитель председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Также заявление об уходе написала секретарь комиссии Марина Жданова. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК России.

Глава ЦИК порадовалась, узнав об освобождении постов. Она отметила, что Егорова, Краснянский и Жданова – профессионалы своего дела, но в последнее время их профессионализм был «со знаком минус».

«Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления»,

— прокомментировала Памфилова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге. Она напомнила, что в одном округе с Вишневский, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, появились еще два кандидата, сменившие перед выборами имена на Борисов Вишневских и отрастивших бороды.

увольнение ЦИК РФ элла памфилова


 

Новости партнеров
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Китай исследует загадочную хижину на обратной стороне Луны
Китай исследует загадочную хижину на обратной стороне Луны
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Памфилова ликует: Зампредседателя петербургского ЦИК и член избиркома уволились
В каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи
В Петербурге хотят ввести мораторий на возведение вышек связи
Суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов
МегаФон первым в России предложил оплачивать товары частями без процентов
В Невском районе с острым отравлением госпитализирована восьмиклассница
С 63-летней петербурженки суд взыскал 48 штрафов
В центре Петербурга разлилось «море» из растаявшего снега