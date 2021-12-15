В Петербурге открыли новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия

В Петербурге открыли новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия
Новый корпус уже принимает пациентов. Фото: Смольный

В больнице принимают первых пациентов.

В Санкт-Петербурге заработал новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия. В учреждении сегодня, 15 декабря, принимают первых клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый корпус-трансформер будет «красной зоной». Туда будут привозить коронавирусных пациентов, нуждающихся в госпитализации. К каждой койке учреждения подведен кислород. Также в корпусе имеется отделение реанимации. Установлен аппарат компьютерной томографии с высокой пропускной способностью.

Учреждение рассчитано на 400 коек. Здесь смогут лечить пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания, сахарным диабетом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неправильная парковка перекрывает кислород петербургским больницам.

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