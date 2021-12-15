«Вам не стыдно?»: Петербуржцы возмущаются из-за слякоти на Васильевском острове

«Вам не стыдно?»: Петербуржцы возмущаются из-за слякоти на Васильевском острове
Пользователи возмущаются из-за качества уборки. Фото: скриншот Вконтакте

Горожане не перестают удивляться тому, насколько плохо убраны улицы города.

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на некачественную уборку снега и наледи. Слякоть и грязь обнаружили, например, на Васильевском острове. Очевидцы показывают тротуары, утопающие в слякоти, и недоумевают, куда смотрят коммунальщики и власти города. Пост со снимками опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

«Алло, губернатор и администрация, вы там совсем, что ли, в своих кабинетах и служебных машинах? Посмотрите, что в городе творится. Где людям ходить? 8-9 линии, и карман Большого проспекта — это вообще что? Это как назвать? Вам не стыдно вообще?»,

— возмущается автор фотографий.

Пользователи отмечают, что подобная ситуация наблюдается на большинстве улиц города.

«Не только, 8-9, весь город засран! Снегом и солью!»,

«На Петроградке не лучше»,

«Я сейчас от Малого к Среднему шла по проезжей части…6-7 линии. И да, это уже за пределами разума»,

— соглашаются петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое петербуржцев покалечены сосульками: прокуратура проверяет работу коммунальщиков.

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