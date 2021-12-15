В Центральном районе незаконно использовали восемь помещений

В Центральном районе незаконно использовали восемь помещений
Рейд ККИ. Фото: ККИ

Сотрудники ККИ освободили восемь помещений, принадлежащих городу.

В Центральном районе прошли рейды, в рамках которых освободили восемь объектов нежилых помещений. Большая часть из них являются объектами культурного наследия. Общая площадь помещений составила 400 квадратных метров. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Речь идет об объектах на Таврической и 10-й Советской улицах, Лиговском и Литейном проспектах, в Басковом переулке и на Синопской набережной. Договора с арендаторами расторгли еще в 2019 году, но они до сих пор использовали помещения под свои нужны.

«В отношении объектов ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» сейчас ведёт претензионную работу с пользователями. По двум объектам в пользу города уже вынесены судебные решения»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ разогнал нелегальных торговцев у пяти станций метро Петербурга.

ККИ новости СПб Центральный район


 

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В Центральном районе незаконно использовали восемь помещений
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