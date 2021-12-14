ККИ разогнал нелегальных торговцев у пяти станций метро Петербурга

В Петербурге пресекли нелегальную торговлю у метро. Фото: ККИ

В Петербурге пресекли нелегальную торговлю у метро. Фото: ККИ

Возле станций петербургского метро провели рейд по пресечению нелегальной уличной торговли.

В Смольном сообщили, что сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейды в Невском, Калининском и Московском районах.

У метро «Гражданский проспект» разогнали пятерых уличных торговцев, которые продавали мед, рыбную и мясную продукцию, трикотаж. Их прилавки демонтировали.

Еще пять участков освободили от нелегальной торговли у «Ломоносовской». Там продавали фрукты и овощи, одежду и аксессуары для мобильных телефонов. Кроме того, власти изъяли автолавку с выпечкой.

Три торговые точки ликвидировали у «Академической», где торговали рыбой, фруктами и овощами. У «Проспекта Большевиков» и «Звездной» изъяли автолавки с выпечкой и текстилем.

Возбуждены административные производства. Физическим лицам грозит штраф от 4 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара.