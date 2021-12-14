ККИ разогнал нелегальных торговцев у пяти станций метро Петербурга

Возле станций петербургского метро провели рейд по пресечению нелегальной уличной торговли.
В Смольном сообщили, что сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейды в Невском, Калининском и Московском районах.
У метро «Гражданский проспект» разогнали пятерых уличных торговцев, которые продавали мед, рыбную и мясную продукцию, трикотаж. Их прилавки демонтировали.
Еще пять участков освободили от нелегальной торговли у «Ломоносовской». Там продавали фрукты и овощи, одежду и аксессуары для мобильных телефонов. Кроме того, власти изъяли автолавку с выпечкой.
Три торговые точки ликвидировали у «Академической», где торговали рыбой, фруктами и овощами. У «Проспекта Большевиков» и «Звездной» изъяли автолавки с выпечкой и текстилем.
Возбуждены административные производства. Физическим лицам грозит штраф от 4 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара.