Путин, исполнивший мечту девочки из Петербурга, предложил ей повторить

Школьница хотела сходить на балет, и президент предоставил ей такую возможность в преддверии Нового года.

Президент России Владимир Путин созвонился с 13-летней школьницей из Санкт-Петербурга, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Политик хотел узнать, понравился ли девочке сюрприз и не хочет ли она повторить. Об этом сообщается на сайте Кремля сегодня, 15 декабря.

Подросток проходит в Северной столице лечение от онкологии. Она призналась, что очень мечтала сходить на балет. Путин, которому досталось желание девочки, организовал ей поход на «Лебединое озеро». Школьнице провели экскурсию по театру, а также предоставили возможность пообещаться с артистами. Девочка осталась под большим впечатлением от такого подарка.

Путин предложил на этом не останавливаться. Он позвал школьницу в Москву на ледовое шоу Татьяны Навки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области.