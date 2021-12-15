Путин, исполнивший мечту девочки из Петербурга, предложил ей повторить

Путин, исполнивший мечту девочки из Петербурга, предложил ей повторить
Путин позвал девочку в Москву. Фото: kremlin.ru

Школьница хотела сходить на балет, и президент предоставил ей такую возможность в преддверии Нового года.

Президент России Владимир Путин созвонился с 13-летней школьницей из Санкт-Петербурга, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Политик хотел узнать, понравился ли девочке сюрприз и не хочет ли она повторить. Об этом сообщается на сайте Кремля сегодня, 15 декабря.

Подросток проходит в Северной столице лечение от онкологии. Она призналась, что очень мечтала сходить на балет. Путин, которому досталось желание девочки, организовал ей поход на «Лебединое озеро». Школьнице провели экскурсию по театру, а также предоставили возможность пообещаться с артистами. Девочка осталась под большим впечатлением от такого подарка.

Путин предложил на этом не останавливаться. Он позвал школьницу в Москву на ледовое шоу Татьяны Навки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области.

балет владимир путин елка желаний


 

Новости партнеров
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин, исполнивший мечту девочки из Петербурга, предложил ей повторить
В Центральном районе незаконно использовали восемь помещений
Удельному парку не вернут территорию, отведенную под скоростную магистраль
«Вам не стыдно?»: Петербуржцы возмущаются из-за слякоти на Васильевском острове
В Петербурге открыли новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия
Эксперт рассказал петербуржцам, как не остаться без денег перед Новым годом
В Петербурге откроют Музей истории и археологии города
В Петербурге во время уборки с крыши упала лопата