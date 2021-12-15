ГАТИ выписала штрафов на 4 млн из-за некачественной уборки снега и наледи

ГАТИ выписала штрафов на 4 млн из-за некачественной уборки снега и наледи
Уборка снега. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ходе инспекции удалось выявить ряд серьезных нарушений.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 декабря, состоялась проверка качества уборки снега и наледи. По итогу ГАТИ выписала штрафов на 4 миллиона 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Некачественную уборку зафиксировали на Манежном переулке, на 14-ой линии В.О., на улице Невзоровой и на Октябрьской набережной. Самый крупный штрафы получили ФГБУ «Главрыбвод», АО «НИИ командных приборов» и ООО «СК «Дальпитерстрой» — им предстоит выплатить один миллион рублей.

Петербуржцы крайне недовольны эффективностью уборки. Они жалуются на огромные горы снега, слякоть и грязь. Когда территорию все-таки начинают приводить в порядок, это становится еще одной проблемой. Горожане не раз становились свидетелями того, как с крыш летят глыбы льда, а порой даже лопаты.

Ране в gazeta.spb.ru сообщалось, что в каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи.

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