На Васильевском без отопления остались жители 40 домов

На Васильевском без отопления остались жители 40 домов
На место инцидента выехали сотрудники "Теплосети". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Местные ждут, пока специалисты отремонтирую дырявую трубу.

На Васильевском острове сегодня, 15 декабря, обнаружили ненадежную трубу. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» приняли решение о срочном ремонте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подозрительный участок выявили на улице Наличной у дома 45. В зоне дефекта находится до 40 домов. Жильцы уже жалуются на похолодевшие батареи и надеются, что ночью за окном будет плюсовая температура.

Непонятно, когда именно будут завершены ремонтные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов завершили ремонт после прорыва трубы с горячей водой. В рамках ремонта было заменено 4 метра ненадежного трубопровода. Ремонтники провели диагностику и подключили новый участок.

"Теплосеть" васильевский остров новости СПб труба


 

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