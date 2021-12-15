На Васильевском без отопления остались жители 40 домов

Местные ждут, пока специалисты отремонтирую дырявую трубу.

На Васильевском острове сегодня, 15 декабря, обнаружили ненадежную трубу. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» приняли решение о срочном ремонте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подозрительный участок выявили на улице Наличной у дома 45. В зоне дефекта находится до 40 домов. Жильцы уже жалуются на похолодевшие батареи и надеются, что ночью за окном будет плюсовая температура.

Непонятно, когда именно будут завершены ремонтные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов завершили ремонт после прорыва трубы с горячей водой. В рамках ремонта было заменено 4 метра ненадежного трубопровода. Ремонтники провели диагностику и подключили новый участок.