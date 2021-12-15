ОСК перестала пускать на предприятия посторонних без QR-кода

В итоге сотрудники, которых не пустили на работу, вызвали полицию. Фото: Gazeta.SPb

В итоге сотрудники, которых не пустили на работу, вызвали полицию. Фото: Gazeta.SPb

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заблокировала пропуска и запретила пускать на территорию предприятий посторонних людей, у которых нет QR-кодов. Ограничение распространяется только на сотрудников сторонних организаций.

Трудовой конфликт происходит на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», которое входит в состав ОСК. Одна из сотрудниц рассказала, что на проходной повесили объявление о запрете доступа работников сторонних организаций и посетителей без QR-кодов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Она пояснила, что пропуска заблокировали контрагентам ОСК и подрядным организациям, которые работают на территории предприятия. В итоге сотрудники, которых не пустили на работу, вызвали полицию. Они считают, что ОСК нарушила трудовое законодательство. После этого им разрешили доступ на предприятие.

В пресс-службе ОСК подтвердили информацию. Сотрудникам разрешено вместо QR-кодов предоставить справку об антителах или ПЦР-тест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов.