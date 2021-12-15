В Ленобласти задержан мужчина, который предлагал таможеннику 26 тысяч евро, чтобы провезти сигареты через границу

В Ленобласти задержан мужчина, который предлагал таможеннику 26 тысяч евро, чтобы провезти сигареты через границу
Расследование продолжается. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался подкупить сотрудника таможни.

Как сообщает областное СУ СК, 58-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Установлено, что подозреваемый хотел незаконно провезти через границу табачные изделия, для чего попытался подкупить таможенника, предложив ему 26 тысяч евро. Взяткодателя задержали.

Следствие в суде будет настаивать на аресте подозреваемого. Правоохранители предполагают, что этот эпизод преступной деятельности не был единственным.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района.

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