В Пулково ночью задержали один самолет

В Пулково ночью задержали один самолет
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня ночью, 16 декабря, один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на рейс FV 5961 до египетской Хургады. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Хургаду в 1:40, но вылет перенесли ровно на три часа — борт поднимется в небо в 3:40.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково.

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