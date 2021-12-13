Из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково

Из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолеты авиакомпаний «Победа» и «Россия», вылетевшие рейсом в Калининград из Петербурга, пришлось вернуть обратно в Пулково из-за сильного тумана в аэропорту Храброво.

Три утренних рейса, которые следовали 13 декабря в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы, вернулись в аэропорты вылета из-за тумана. Калининградский аэропорт открыт, но авиакомпании самостоятельно принимают решение о реализации полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дирекции калининградского аэропорта.

По предварительным прогнозам дирекции узла, в настоящее время туман в калининградском аэропорту должен бы уже рассеяться.

По данным на 14:30 по московскому времени с прибытием в Калининград задерживаются семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка. По этой причине задерживается вылет ряда рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на утро 13 декабря была озвучена задержка только одного рейса до Нижнего Новгорода.