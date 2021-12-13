В Пулково 7 марта задержан один рейс

В Пулково 7 марта задержан один рейс
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Нижний Новгород. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс до Нижнего Новогорода. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 10:30

По предварительной информации полет состоится в 11:00 вместо указанного до этого времени . Перелет осуществит авиакомпания Pegas Fly. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.

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