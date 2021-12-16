Спасатели потушили пожар на 48 «квадратах» в Киришском районе

Спасатели потушили пожар на 48 «квадратах» в Киришском районе
Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 16 декабря в Киришском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:55 мск. В деревне Белая загорелись нежилые здания, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работала дежурная смена 59 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 01:17 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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